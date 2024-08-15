天氣不穩定 中南部及午後各地留意大雷雨

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）氣象署預報，低壓帶影響，今天天氣不穩定，中南部不定時有局部陣雨或雷雨，午後中部以北及東半部山區有局部大雨或豪雨，午後雷陣雨可能延續到晚上。

中央氣象署表示，台灣處於大低壓帶中，天氣不穩定，環境偏西南風，中南部地區及澎金馬不定時有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨發生機率。

氣象署指出，午後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，尤其中部以北地區及東半部山區有局部大雨或豪雨發生機率，午後雷陣雨有可能持續到晚上。

氣溫方面，氣象署預測，各地高溫普遍為攝氏32至34度，白天沒下雨時感受稍悶熱。

另外，氣象署觀測，第7號輕度颱風安比，凌晨2時中心位置在台北東北東方約1980公里的海面上，向北朝日本東南方海面移動；第8號輕度颱風悟空，凌晨2時中心位置在台北東北東方2630公里的海面上，向北北東移動；2個颱風對台灣天氣都無影響。（編輯：張雅淨）1130815