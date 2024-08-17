開箱老照片》育化民族舞蹈團首度歐洲巡演
2024/8/17 07:00（8/17 08:38 更新）
（中央社網站）1973年（民國62年）8月17日：比利時籍神父戴立林帶領育化民族舞蹈團，首度赴歐洲公演。
育化民族舞蹈團由戴立林神父於民國58年在台北縣瑞芳鎮（今新北市瑞芳區）創立。當時，戴立林神父已經來台7年，正在金瓜石天主堂及九份天主堂服務。喜愛傳統民族舞蹈的他，發現當地孩子缺乏課外活動與休閒娛樂，想到可以成立舞蹈班，請老師教孩子們跳舞。
當孩子們越跳越好，戴立林神父便積極籌措經費，促成出國演出的機會。民國62年8月17日，他帶領育化民族舞蹈團8位孩子，前往歐洲比利時進行兩個月的巡演，好評不斷，演出超過60場。
育化民族舞蹈團成軍50多年來，多次在國內外演出，足跡遍布五大洲150個城市，堪稱最佳的文化外交小尖兵。
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