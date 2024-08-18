開箱老照片》茶葉皇后選拔

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（中央社網站）1985年（民國74年）8月18日：苗栗縣主辦的茶葉皇后選拔，進入決選的10位佳麗乘坐花車，在苗栗市區遊行。

台灣茶舉世聞名，苗栗縣又盛產椪風茶（東方美人茶），民國74年，時任苗栗縣長謝金汀舉辦茶葉皇后選拔比賽，超過百位佳麗報名參加。在8月18日決選這天，通過初選及複選的10位佳麗乘上花車在苗栗市區遊行，吸引民眾駐足觀看。

晚間決選結果揭曉，22歲的許素芳奪得茶葉皇后冠軍，從省主席邱創煥夫人白鈴玉手中接下后冠。21歲的顏薇薇及24歲的李慧分別榮獲茶葉公主及茶葉仙子。21歲的楊美鈴及22歲的蕭蓓雅則獲選茶葉姑娘。

這幾位佳麗成為了台灣茶的最佳代言人，一年內隨著行銷活動，到台灣各地及日本推廣台灣好茶。

想看更多茶葉皇后的照片，立即到中央社影像空間。1130818

花車上的茶葉皇后決選佳麗。中央社記者江乾松攝 74年8月18日