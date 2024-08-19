開箱老照片》台灣第一部立體電影「千刀萬里追」開拍

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（中央社網站）1976年（民國65年）8月19日：台灣首部立體電影「千刀萬里追」舉行開鏡典禮。

早在民國98年3D電影「阿凡達」上映之前，台灣於65年就拍攝了國內第一部「立體」武俠片「千刀萬里追」，由導演張美君執導。故事的主角是明朝一位流亡的王爺，為了躲避東廠錦衣衛的追殺而暫避皇覺寺，最後王爺在眾人的幫助下與大反派決一死戰。

「千刀萬里追」在66年春節上映，票房賣座。張美君精準掌握立體電影的刺激效果，在打鬥中刻意安排從螢幕裡「飛出」的刀子和血滴子，讓觀眾身臨其境，不自覺地左閃右躲，沉浸在刀光劍影中，與王爺共度劫難。

此片同年參加法國坎城影展會外市場展覽，獲得影展大會金箭獎等5項榮譽。大會譽其為「最佳藝術及技術結合表現」。後來因觀眾不習慣戴著特殊紙眼鏡觀賞3D畫面，且拍攝成本高昂，立體電影的熱潮僅曇花一現。

當年使用的是紅藍立體技術，今日要放映舊技術的立體電影已不容易，不過「千刀萬里追」以另一種形式留存下來，成為我們的日常用語，被賦予了「追究到底」的意思。

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