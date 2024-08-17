北部電力議題受關注 侯友宜：應思考能源配比

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）北部電力議題受關注，新北市長侯友宜今天表示，人民擔心缺電問題，政府有責任讓用電無虞，應思考多元能源配比要怎麼做，並清楚說明如何不缺電，人民才會心安。

侯友宜說，無論產業、民生，供電是作為國家最重要的基礎力量。人民都非常擔心且討論缺電問題，政府有責任讓用電無虞；政府要好好思考多元能源配比，如何在安全無虞、人民能夠放心底下，讓國家能更進步。

侯友宜說，全台灣的用電，有賴政府拿出魄力與決心，很清楚地告訴人民，多元能源配比到底要怎麼做，告訴民眾未來這幾年如何不缺電，才是全民的希望。

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侯友宜說，提出多元能源配比，才是一勞永逸的方法。北部缺電，新北市也一樣缺電，中央與地方要一起共同合作面對；中央要正視並告訴全國人民，未來什麼狀況下才不會缺電。

行政院發言人陳世凱15日表示，北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難，以2023年為例，北部供需差距約200億度，要透過南電北送或中電北送，政府會努力推行電源開發。（編輯：林恕暉）1130817