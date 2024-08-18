鐵氟龍引類感冒症狀？專家：正常使用不易進人體

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）「鐵氟龍流感」引熱議，但這並非流感，是吸入鐵氟龍引起類似感冒症狀，專家表示，鐵氟龍是聚合物，分子量大、穩定，正常使用不易進入人體造成健康效應，民眾無須過度擔憂。

有醫師在網路提到收治1名患者因突然氣喘發作，胸悶咳嗽就醫，詢問後發現使用家中不沾鍋後產生不適的症狀，懷疑是「聚合物煙霧熱」。台灣科技媒體中心近期邀請專家提供觀點，透過科學基礎，重申鐵氟龍其實為一連串碳氟原子所構成的聚合物，結構相當穩定。

根據衛生福利部食品藥物管理署資料，不沾鍋鍋內塗有層聚四氟乙烯（PTFE）的塗料，俗稱「鐵氟龍（Teflon）」，具有耐高低溫（-190℃~260℃）、抗腐蝕等性能。因使用此塗料後，可於烹調時使用油量較少、且食物不易沾黏附著，讓鍋具較易清洗。

國立台灣大學公共衛生學院食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒說明，鐵氟龍的化學特性是疏水疏油，一般用於鍋具塗層，達到「不沾」的效果。在正常使用前提之下，鐵氟龍塗層其實不容易釋出，使用上相對安全，希望民眾減少不必要的恐慌與誤解。

羅宇軒提醒，當烹煮溫度過高，如超過攝氏260度，或使用過久，塗層遭破壞等特殊情況下，鐵氟龍塗層可能釋出全多氟碳化物（PFAS），在烹煮過程中，確實會以燻煙形式進入空氣，部分呼吸道敏感族群吸入燻煙會產生過敏，類似感冒的症狀，這才稱為聚合物燻煙熱。

羅宇軒認為，鐵氟龍是聚合物，分子量大、穩定，正常使用不易進入人體造成健康效應，不需要太擔憂。民眾真正需要關注的化學物質是全氟及多氟烷基物質（PFAS），分子量小、容易進入人體內危害健康，如引起免疫毒性、甲狀腺功能失調、脂質代謝異常、生殖與發展毒性等。

羅宇軒日前多次呼籲，台灣需要訂定檢測PFAS的標準，國際近年陸續訂定飲用水及各種食物PFAS標準，以保障群體健康。台灣同樣需訂定相關檢測PFAS的標準，透過民眾飲食習慣的實際暴露行為，考量管理目標，如保護一般人或敏感族群等，才能有效管理新興化學物質。（編輯：管中維）1130818