研究：破壞永久性化學物有解 方法簡單安全

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）不沾鍋等日常用品中使用的「永久性化學物質」，因其毒性且極不容易分解，長期以來被認為嚴重影響健康。而今科學家發現用低溫和常見化學試劑降解這類汙染性化合物的突破性辦法。

法新社報導，美國和中國的化學家昨天將研究結果刊登在「科學」（Science）期刊上，稱他們終於找到降解「全氟/多氟烷基物質」（PFAS）這種永久性化學物質（forever chemicals）的辦法，有望解決其對環境、家畜和人類健康造成的危害。

雖然PFAS可以從水中過濾出來，但之後如何處理方法寥寥無幾。現有破壞PFAS的方法需要使用較激烈的手段，例如以極高溫度焚燒或以超音波照射。

PFAS難以破壞是因具有碳-氟鍵（carbon-flourine bond），這是有機化學中最堅固的鍵類型之一，PFAS分子包含這些鍵長鏈。

研究團隊發現某一類PFAS具有相同弱點。這類PFAS在分子的一端具有帶電氧原子團，可用常見的溶劑和試劑以攝氏80至120度的溫度，將去除原子團，留下可反應的尾鏈。

研究人員迪奇特（William Dichtel）說：「一旦如此，就可以用先前未發現的途徑，透過一連串複雜反應將整個分子分解。」反應最終得出的產物是無害的。

這項研究的第二部分是運用強大的計算方法，繪製出研究團隊用來破壞分子的化學反應背後的量子力學機制。

這項研究針對10種PFAS化學物質，包括主要汙染物GenX。GenX汙染了北卡羅來納州畏角河（Cape Fear River），這條河為35萬人提供水源。

法新社指出，美國環境保護署（US Environmental Protection Agency）至今已列出超過1萬2000種PFAS化學物質，這項研究只是冰山一角。

迪奇特說：「雖然其他類別的PFAS沒有相同的弱點，但都會有破綻。」他補充道：「如果我們可以辨識出來，就能知道怎麼活化並摧毀它。」

PFAS是1940年代人工合成的化合物，現在可見於多種產品，例如不沾鍋、防水織物和泡沫滅火器。

即便僅接觸低劑量的PFAS，時間一長也可能造成肝損傷、高膽固醇、免疫力下降、嬰兒出生體重不足和罹患數種癌症的風險。（實習編譯：許珈瑜/核稿：楊明暐）1110819