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永久化學品PFAS監管收緊 3M宣布2025年底前停產

2022/12/21 13:43
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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國工業巨擘3M今天表示，將逐步停止生產「永久性化學物質」PFAS，以因應政府收緊使用PFAS的相關規定。使用PFAS會對健康造成危害。

法新社報導，3M將在2025年底前停產全氟/多氟烷基物質（PFAS），同時也會停止在其產品中使用這種物質，這預料將會產生13億到23億美元的稅前成本。

PFAS是1940年代開始生產，並使用至今的人造化學物質，廣泛運用在鐵氟龍（Teflon）等商品上，需要很長時間才能分解，如今也普遍存在於土壤與水中，和人、魚類、野生動物身上。

3M執行長羅曼（Mike Roman）說：「儘管PFAS能安全地製造、使用，但面臨瞬息萬變的外部監管與商業環境，我們也看到擔任領導角色的契機，以對我們服務的客群帶來最大的影響。」3M也生產Scotch透明膠帶、N95口罩等商品。

根據美國化學學會（American Chemistry Council）的說法，PFAS組成元素中的氟和碳鍵結力很強，可提高手機、飛機等工業產品的「強度、耐用度、穩定性及彈性」。

但包括「地球正義」（Earthjustice）等非政府組織（NGO）都引用研究報告，稱PFAS的持久性可能會導致罹患腎癌或睪丸癌的風險增加，並讓人對兒童或其他疾病疫苗的反應減弱，因此一直致力於讓PFAS減產。

美國環境保護署（Environmental Protection Agency, EPA）2018年10月發布限制PFAS釋放到環境中、清理遭污染場所、投資做研究的「戰略路線圖」。

3M生產PFAS引發無數訴訟與監管案件。

2021年10月，3M同意支付9900萬美元（約新台幣30億元），解決在阿拉巴馬州與製造PFAS相關的訴訟。

3M今天表示，該公司生產PFAS的年淨銷售額約為13億美元。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111221

#3M
#PFAS
#羅曼
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