開箱老照片》吳興國日本演出李爾王 一人分飾10角

（中央社網站）2002年（民國91年）8月20日：由東京都主辦的「2002東京亞洲舞台藝術節」邀請表演藝術家吳興國演出獨角戲「李爾王」。

「2002東京亞洲舞台藝術節」是日本東京都主辦的活動，邀請27個國家，約350名舞台藝術工作者參加。

主辦單位相當推崇台灣表演藝術家吳興國在國際藝術界的地位，吳興國以莎士比亞的4大悲劇為創作素材，改編為融合現代劇場形式的京劇作品，嶄新的視野與切入角度，大受好評，國際邀約演出不斷。

其中，改編自「李爾王」悲愴情節的「李爾在此」尤其特別，劇中吳興國一人分飾10角，從80歲的李爾王演到16歲的女孩，華爾街日報、紐約時報曾譽為「偉大的演出」。「李爾在此」一共巡演20國50座城市，民國109年吳興國決定在台灣封箱演出，正式告別李爾王。吳興國說，之所以要封箱，是因為年紀到了，要盡最大的努力把自己改編的經典好好演一遍，「對熱愛的舞台深深一鞠躬，以最浪漫的方式完成一個演員的舞台生命。」

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