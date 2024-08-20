碳費3子法月底發布 優惠期程另由審議會討論

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（中央社記者張雄風台北20日電）環境部長彭啓明今天表示，碳費3子法一定會在本月底對外發布；其中關於碳洩漏優惠期程，則會另外交由碳費費率審議會中討論。

環境部於今年4月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法。

彭啓明今天出席「未來戰士-永續地球環境特展」開幕活動。會後接受媒體聯訪時重申，碳費3子法一定會在8月底完成、發布，而碳費費率也會在年底確定。

彭啓明指出，環境部的角色不是幫助企業發展，因此對於徵收碳費給予的「蘿蔔」會由經濟部負責，而經濟部正在盤點能否有更好的制度幫助企業；他強調，政府部門都有動起來，對於營運可能會比較困難的產業提出協助。

在碳費3子法中，爭議最大的仍然在於自主減量計畫中，高碳洩漏風險產業適用的「碳洩漏風險係數」，環團、產業意見相左。環團希望取消優惠；但產業則要求係數「從零開始」，意即起徵碳費在計算上直接乘以「零」。

彭啓明提到，企業憂心徵收碳費會衝擊營運，這陣子他已經與前30、50大的排碳大戶溝通，指出若能提出自主減量計畫是能享優惠，企業也都表示能夠理解；他並強調自己可以很有自信的說「目前是沒有問題的」。

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彭啓明補充，現在草案中高碳洩漏的優惠設計依期程逐步減少（需繳交的碳費分期增加），至於期程的規劃則會在碳費費率審議會中討論，應該不會直接在子法中訂定。

根據草案，碳費起徵標準為年排放量達2.5萬噸以上的排碳大戶；而碳洩漏風險係數未來將會分3階段調整，在碳費起徵之初訂為0.2，接著分別為0.4及0.6，也就代表可減免的排放量愈來愈少。（編輯：李亨山）1130820