高雄類鼻疽重症增1死 個案有癌症病史

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）颱風凱米過後，高雄再增1例類鼻疽重症死亡個案，截至昨天高雄市累計類鼻疽確診個案35例，共2死。高市衛生局表示，死亡病患為70多歲男性，有10年以上癌症病史。

衛生局今天透過新聞稿指出，高雄截至昨天，類鼻疽確診個案累計35例，經疫調發病日介於7月24日至8月10日之間，臨床症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等。截至目前6例確診案已康復出院，2例死亡，其餘27例住院治療中。

高雄市這週公布新增1名類鼻疽確診死亡個案，衛生局說明，個案為70多歲男性，有10年以上癌症病史，6日因頻尿、解尿疼痛、呼吸喘、腹痛、腹瀉、發燒發冷等症狀至急診就醫，12日確診類鼻疽，13日因癌末轉安寧病房治療，14日宣告死亡。

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據統計風災水患過後2至3週為類鼻疽疫情高峰，衛生局表示，目前疫情高峰已過；類鼻疽桿菌可在土壤、水池及積水環境中存在，主要的傳染途徑是由皮膚傷口接觸，或經由吸入、食入受污染的土壤、塵土或水而受感染。一般情形下，類鼻疽桿菌並不會由人直接傳染給人，潛伏期以9天為發病高峰期。

衛生局提醒，民眾應留意自身健康狀況，如有發燒、胸痛、咳嗽等疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師「淹（積）水接觸史、暴露史」，以利儘速給予適當抗生素治療。醫師也應提高警覺，留意類鼻疽疑似個案通報與診治。（編輯：黃世雅）1130820