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開箱老照片》台灣第一期新兵入伍典禮

2024/8/21 07:00
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台北市各界自發為第一期即將入伍的新兵舉辦遊行。中央社記者鄧秀璧攝 40年8月21日
台北市各界自發為第一期即將入伍的新兵舉辦遊行。中央社記者鄧秀璧攝 40年8月21日
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（中央社網站）1951年（民國40年）8月21日：台北市舉辦第一期新兵入伍典禮。

1951年7月25日，國防部首次在台頒布徵兵令，預計徵集1萬4,000名新兵，首次徵兵的對象是民國17至19年次出生的役男，也就是21至23歲的男性。徵集工作由各地方政府辦理，必須在8月底完成。

當時因台海局勢緊張，各地都為第一期新兵舉辦隆重的入伍典禮。

以台北市為例，新兵至區公所報到完畢後，先到臨時設立的新兵招待所休息，晚間市長吳三連到場致詞表達感謝，之後放映電影，並享用地方商家自發提供的餐點。隔日新兵正式進入營區之前，民眾還為他們舉行盛大的遊行，沿途敲鑼打鼓、燃放鞭炮，場面浩大。

想看更多新兵入伍的照片，立即到中央社影像空間。1130821

即將入伍的第一期新兵與家人合影，身上掛著象徵榮譽的紅綬帶。中央社記者鄧秀璧攝 40年8月21日
即將入伍的第一期新兵與家人合影，身上掛著象徵榮譽的紅綬帶。中央社記者鄧秀璧攝 40年8月21日
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