懷孕感冒皮膚癢只能強忍？醫：經評估短期服用沒問題

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）感冒、皮膚癢是常見小毛病，卻被孕婦視為魔王，不敢吃藥，寧願強忍也不讓寶寶吸收藥物。婦產科醫師指出，專業醫療人員評估後，短期用藥不影響胎兒，母子都「藥安」是可行的。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長林委正今天在記者會說，從懷孕第1天開始，使用藥品就不是一個人的事情，因為藥品可能經由胎盤進入胎兒體內，影響程度及範圍與懷孕週數有關，最嚴重可能造成胎兒心臟系統、神經系統、腦部、五官、四肢的傷害或畸形缺陷。

開業婦幼診所婦產科醫師李汶芳說，懷孕第3到8週是胎兒器官形成期，這段時期是胚胎發育關鍵期，胎兒對藥物極其敏感，如孕婦未經專業評估，服用太過刺激藥物，可能產生畸形風險；即使後續發育成完整胎兒，不謹慎使用藥物，胎兒的生長與功能發展仍會受到影響。

孕期用藥必須比平時更謹慎，但絕對不是不可以吃藥，只能獨自忍著不適，李汶芳整理孕期用藥常見4種狀況。第1種是孕吐，通常可透過飲食、作息調整與水分補充緩解，若嚴重吐到不能進食，可向專業醫療團隊諮詢用藥，如促進腸胃蠕動藥物等。

第2種是感冒，李汶芳說，一般人感冒多是病毒感染，醫師給予的多數是支持性療法，最重要的是水分補充，藥物只是緩解症狀，免疫力提升後，病毒消滅就會痊癒。不過孕婦免疫力比正常人低，感冒後可能出現感染問題，如中耳炎、鼻竇炎等，在專業評估後，可適當服用抗生素治療。

常有人說牙痛不是病，痛起來要人命。李汶芳說，孕婦牙痛問題就是第3種孕期用藥常見狀況，醫療院所通常不會選擇侵入性治療，會給予比較緩解的盤尼西林類藥物緩解。

第4種是皮膚搔癢問題，李汶芳說，當適當保濕後仍癢到睡不著，外用或內服抗組織胺可緩解不適，但同樣需要專業諮詢。

隨著台灣晚婚晚育趨勢，有慢性病孕婦不再少見，服用慢性病藥物比例增加。據李汶芳臨床觀察，安全用藥觀念普及，許多人備孕期就開始與醫療團隊討論用藥，再次提醒需要長期使用藥品者，千萬不可因懷孕貿然停藥或自行增減藥品，應由醫藥人員評估再決定。

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另外，孕婦不僅不要任意購買及食用來路不明、標示不清或誇大療效產品，李汶芳提醒，現代人營養狀況都非常好，孕婦均衡飲食，無需額外服用補品或中藥材，就有正值育齡年紀30多歲孕媽媽，因過節氣而喝降火茶，不料卻急性宮縮，結果肚子裡的寶寶就早產。

「這是風險與利益的衡量。」林委正說，不論口服或是外用藥，即使只是服用感冒藥物或使用紅疹外用藥膏等，孕婦一定要在專業醫藥人員指導、評估之下再使用，應主動告知醫師或藥師，以利選擇安全、有效的藥品使用。（編輯：張雅淨）1130821