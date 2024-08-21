肺癌篩檢進化 AI判讀揪異常準確度提高25%

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）肺癌是台灣癌症發生人數排名第1，低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證有效肺癌篩檢，國健署不僅將肺癌篩檢納入公費，更結合AI判讀揪異常，準確度提高25%。

根據衛生福利部統計，台灣在民國110年肺癌發生人數達到1萬6880人，成為癌症發生人數第1位，但肺癌早期症狀不明顯，發現時往往已是第4期，使得5年存活率僅剩約1成。若能早期發現、早期治療，5年存活率可以提高到9成以上，LDCT是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具。

衛生福利部國民健康署111年7月起推動LDCT肺癌篩檢服務，甚至強化LDCT肺癌篩檢服務，委外開發將AI運用於LDCT影像判讀，醫師判讀前可先使用AI初步判讀、判讀同時及判讀後作為結果對照等多種判讀作業選擇，偵測人工辨識較不易的早期肺癌微小病灶及分析肺癌特性。

國健署今天透過新聞稿分享台灣的肺癌篩檢透過AI判讀的成果，發現LDCT-AI輔助程式可查找小於4公釐肺結節微小病灶，針對異常個案準確度提高25%，且報告輸出速度增加29%，及對肺結節特性判讀一致性提高31%，解決醫師需閱覽近400張影像、病灶過小等判讀不易的窘境。

LDCT-AI輔助程式今年2月正式獲得第2等級醫療器材許可證，經國立台灣大學醫學院附設醫院、三軍總醫院及台北市立萬芳醫院進行場域驗證，於平均2個偽陽性肺結節發生時證實靈敏度，及偵測小於4公釐肺結節時準確度皆達約9成，若偵測大於6公釐肺結節準確度更超過90%。（編輯：管中維）1130821