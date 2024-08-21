種苗場分子生物技術實驗室供申請 助產業接軌國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北21日電）種苗場今天表示，所建置的分子生物技術開放實驗室（Bio-Open lab），開放業者申請使用，輔導資本有限、中小型為主的國內種苗業者品管技術、接軌國際，並避免育種材料外流。

農業部種苗改良繁殖場發布新聞指出，為輔導國內種苗業者的品質管理檢測技術與國際接軌，已建置分子生物技術開放實驗室，作為技術實證及教育訓練場域，並開放業者申請使用，相關租借管理要點可至種苗場官網查看。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

種苗場說明，分生技術是育種與品管的常規工具，但是國內種苗業者普遍為中小型企業，建置與維運分生實驗室動輒新台幣數百萬元，同時還有人力養成與使用率須做考量，因此種苗場特地建置分子生物技術開放實驗室，開放業者申請使用。

善用上述實驗室好處多元，種苗種指出，種苗業者除可藉此節省投資成本，也能避免委外送檢而發生珍貴育種材料外流的風險，還可與種苗場人員洽談未來培訓、技術指導。（編輯：管中維）1130821