開箱老照片》殷台公司油輪「自由號」下水

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（中央社網站）1960年（民國49年）8月22日：由殷格斯台灣造船公司（殷台公司）建造的萬噸級油輪「自由號」下水。

台灣的石油蘊藏量不多，二戰後取得穩定的油料供應成為當務之急。直到英國在伊朗的英伊石油公司（Anglo-Persian Oil Company）為拓展市場而應允供應台灣原油，才終於迎來契機。之後中油公司相繼與各大產油國接洽，簽訂購油合約，建立穩固的多角合作關係。

為具備原油自運能力，台灣積極發展造船事業。民國46年台美雙方敲定合作，美國殷格斯公司來台成立「殷格斯台灣造船船塢公司」（簡稱殷台公司），帶入美元 210 萬元設備與機器，並租用台船公司的廠房與人員10年，以承造兩艘36,000噸油輪，即「信仰號」與「自由號」。

結合當時台灣與美國的技術建造而成的兩艘油輪，航行台灣與波斯灣運載原油，每28天即可往返一次，不只達成原油自運的目標，同時扶植台灣的造船工業，更為日後的重大建設奠定穩定的能源基礎。

想看更多自由號的照片，立即到中央社影像空間。1130822