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紙風車劇團駛入竹南 「順風耳的新香爐」9/7開演

2024/8/23 17:33（8/23 17:56 更新）
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紙風車劇團平安大戲「順風耳的新香爐」9月7日將在苗栗縣竹南運動公園戶外演出，23日在縣府舉辦宣傳記者會，苗栗縣長鍾東錦（後右6）等人邀請親子共襄盛舉，一起親近藝術。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月23日
紙風車劇團平安大戲「順風耳的新香爐」9月7日將在苗栗縣竹南運動公園戶外演出，23日在縣府舉辦宣傳記者會，苗栗縣長鍾東錦（後右6）等人邀請親子共襄盛舉，一起親近藝術。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）紙風車劇團平安大戲「順風耳的新香爐」9月7日將於苗栗縣竹南運動公園戶外演出，苗栗縣長鍾東錦今天指出，活動免費入場，歡迎親子共同參與，親近藝術，激發孩子的創造力。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府舉辦宣傳記者會，紙風車劇團演出部分精彩片段並與台下幼童熱情互動，現場充滿童趣笑聲。

紙風車劇團團長任建誠表示，「順風耳的新香爐」改編自兒童文學作家李潼的作品，將神仙擬人化，劇中原本驕傲我行我素的順風耳，前往人間尋找香爐，途中遭遇挫折開始反思自己、幫助有困難的人，藉由戲劇引導孩子面對困難挫折時，思索如何挑戰，找到勇於面對的勇氣，理解傾聽及關懷的重要。

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鍾東錦指出，去年紙風車到苗栗演出「哪吒鬧龍宮」，觀眾反應熱烈、好評不斷，9月7日「順風耳的新香爐」劇碼將搬上戶外舞台，免費自由入場，相信會再次帶給民眾最好戲劇體驗，邀請大小朋友在開學後的第1個假日前往欣賞、放鬆心情，也希望孩子們從戲劇中學習做人處事道理。

文觀局表示，這場演出將於9月7日晚間7時在竹南運動公園李科永圖書館旁草皮登場，歡迎家長帶著孩子一起親近藝術，激發孩子們創造力。（編輯：戴光育）1130823

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