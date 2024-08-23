華語文測驗新規定9月上路 報名須上傳相片

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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣近年積極招收境外學生，華語文能力測驗需求大增，主辦單位為確保考試公平，今年9月實施新版考試規則，要求考生上傳照片供核對；入座前增加金屬探測流程，杜絕電子舞弊。

國家華語測驗推動工作委員會（華測會）今天發布新聞稿，說明即將實施的新版考試規則，要求學生上傳符合要求的數位相片檔，經審核通過後，才能開始報名。

華測會指出，考生上傳的照片應為近期拍攝的彩色或黑白證件相片，採淺色背景、頭部及肩膀頂端近拍、正面脫帽露耳。相片上的五官須清晰可辨，頭髮不能遮到眉眼，且限jpg檔、2MB以下，不可使用翻拍照、生活照、合成照。

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考生上傳的相片，將出現在監考人員的點名表，於考試當天核對身分，避免冒名代考。考生也要攜帶「護照」或「居留證」正本參加考試，9月起將取消其他雙證件及考後證件複核機制，報名時提供的中文姓名、英文姓名、生日和國籍等資料必須與護照或居留證上完全一致。

另外，考試入座前將增加金屬探測流程，杜絕電子舞弊，9月起嚴禁攜帶任何金屬和電子裝置。建議考生入場前移除項鍊、手環等物品，並配合監試人員的指示，以免違反考試規定。相關規定可參考華語文能力測驗（TOCFL）網站。（編輯：李亨山）1130823