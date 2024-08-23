空服員工會指罷工權遭架空 將研擬其他救濟途徑

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）長榮航空因罷工向工會求償，最高行政法院22日撤銷不當勞動行為。桃園市空服員職業工會今天表示，等於架空工會法對罷工權的保護、放任雇主濫訴追殺工人，將研擬其他救濟途徑。

桃園市空服員職業工會於民國108年4月19日經大會決議通過啟動罷工程序，長榮航空空服員自同年6月20日開始罷工，長榮航空翌日即提起民事訴訟，向工會及工會成員求償新台幣3400萬元，遭勞動部裁決不當勞動行為。長榮請求撤銷，最高行政法院22日認定，長榮合法行使訴訟權，不構成不當勞動行為，撤銷裁決確定。

桃園市空服員職業工會今天發布聲明指出，勞資爭議處理法規範罷工僅能由工會發動，個人不能發動罷工，勞工參與罷工只能依據工會決議，所以應以團體責任吸收個人責任，這是工會法第35條和工會法施行細則第30條對罷工權的保護。

工會指出，最高行政法院的判決是「架空工會法對罷工權的保護、放任雇主濫訴追殺工人」。

工會認為，此判決不只嚴重影響桃園市空服員職業工會，日後其他工會罷工更將恐懼，因雇主可直接濫訴追殺每一個會員，從而直接瓦解罷工，都可能被行政法院判斷具有正當性和合理性，將導致台灣社會本已極不對等的勞資關係，勞工更難藉由發動爭議行為取得勞資對等的協商地位。

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工會針對最高行政法院昨天判決直接定讞進一步說，毫無更審和上訴機會，剝奪工會權利，更剝奪台灣工人對公平勞資關係的期望，將研擬其他救濟和抗爭途徑，以維護全台灣工人的罷工權。

另外，工會說，民事訴訟部份目前仍維持本會罷工合法，最高行政法院判決係針對長榮航空「長榮航空對桃園市空服員職業工會和本會成員提起天價賠償」之行為沒有違反工會法，並非判決長榮空服員罷工違法應予賠償。（編輯：李亨山）1130823