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開箱老照片》台韓無預警斷交

2024/8/24 07:00
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韓國駐華大使館人員用老虎鉗拆下韓國大使館館牌，準備撤館。中央社記者陳志嵐攝　81年8月24日
韓國駐華大使館人員用老虎鉗拆下韓國大使館館牌，準備撤館。中央社記者陳志嵐攝　81年8月24日
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（中央社網站）1992年（民國81年）8月24日：韓國駐華大使館人員用老虎鉗拆下韓國大使館館牌，準備撤館。

二戰後，中華民國與大韓民國雙方為堅強的反共盟友，兩國於民國38年建立大使級的外交關係，但韓國在81年無預警與中華民國斷交，多年兄弟邦誼毀於一旦，經濟方面的交流更因信賴關係破裂幾乎停滯。

當年韓國總統盧泰愚為與中國建交，不僅未先告知斷絕外交關係，甚至還要求中華民國駐韓國大使館人員須於24小時內離境，並擅自將大使館的資產轉交給中國，整個過程匆促且無禮，在台灣引起不滿聲浪。

影集「國際橋牌社」曾在劇中重現81年台韓斷交場景。而隨著台韓斷交後，雙方飛航中斷，兩國來往就此阻絕超過10年，直至民國93年中才得以復航。

想看更多台韓斷交的照片，立即到中央社影像空間。1130824

外交部長錢復（立者）在22日下午舉行記者會，正式宣布我國24日起與韓國斷交。中央社記者郭日曉攝　81年8月22日
外交部長錢復（立者）在22日下午舉行記者會，正式宣布我國24日起與韓國斷交。中央社記者郭日曉攝　81年8月22日
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