開箱老照片》台灣企業養豬先驅戈福江

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（中央社網站）1980年（民國69年）8月25日：台灣養豬科學研究所在苗栗縣竹南鎮舉行國際豬傳染病研討會，有國內外學者專家60餘人參加。

台灣養豬產業由家庭式副業經營轉向企業化經營的首例，是從台糖公司開始。台糖於民國41年決議通過養豬計畫， 42年延聘台大教授戈福江組成台糖畜牧小組，自此開啟養豬事業的一段風光史。

戈福江為河南大學農業系畢業，民國35年來台灣農林處工作，作家齊邦媛教授在著作「巨流河」中也曾寫到戈福江的生平，指戈福江先後成立畜產公司、畜產實驗所、養豬科學研究所，育種來杭雞，研發酵母粉，把生活在台灣的人都養得健健康康的。政府推動9年國教，一度國中老師的薪水，全來自屠宰稅。

戈福江因得了氣喘病，晚上睡不著，但白天照舊奔波，到各地照顧他的「事業」。

民國70年戈福江退休，兩年後在美猝逝，享壽70歲，至今戈福江先生獎助學金紀念基金會仍每年辦理「福江獎」，獎勵養豬事業有卓越貢獻者。

想看更多戈福江的照片，立即到中央社影像空間。1130825