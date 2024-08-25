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台灣獎學金頒贈 瓜地馬拉總統親自出席

2024/8/25 10:00
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市24日專電）中華民國駐瓜地馬拉大使館昨天在瓜地馬拉總統府「國家文化宮」舉辦台灣獎學金頒贈儀式，瓜國總統阿雷巴洛不只親自出席，更感謝台灣提供機會，讓瓜國學生體驗台灣的美好。

中華民國駐瓜地馬拉大使館自2004年起辦理獎學金推廣，主要由外交部及財團法人國際合作發展基金會（ICDF）提供，今年度更獲得教育部華語獎學金支持。

阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）致詞時強調，感謝台灣這個瓜地馬拉最堅實的夥伴提供獎學金的機會，讓學生可親自到台灣，體驗各項美好。阿雷巴洛也以自身及其女兒過去皆在國外留學的經驗，勉勵所有受獎學生學以致用，未來回饋國家。

面對瓜國目前的政局，阿雷巴洛有感而發地指出，瓜地馬拉目前正處於根除貪腐，深化民主，改變政治的關鍵時刻，希望受獎學生藉這次經驗，以嶄新的角度，更好的能力，來推動國家前進。

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中華民國駐瓜地馬拉大使張俊菲也表示，從台灣獎學金計畫開辦到現在，已經有超過500位的瓜國學生受益。除了學術獎學金外，台灣也提供許多不同項目的職訓課程，讓更多瓜國民眾可以受惠。張俊菲也呼應阿雷巴洛「投資教育即投資未來」的方向強調，台灣將繼續與瓜國共同推動獎學金合作，協助培育更多的人才。

今年度獎學金名額有共49位，創下歷年新高。受獎學生赴台後，將準備攻讀工程、自然科學、商業和人文等研究領域的碩博士學位。（編輯：田瑞華）1130825

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