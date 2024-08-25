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Z世代旅人趨勢調查 7成選擇出遊地受影劇影響

2024/8/25 16:59
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（中央社記者余曉涵台北25日電）根據旅遊業者調查，超過7成的台灣Z世代（於1997年至2012年出生者）旅客，在選擇旅遊目的地時，會受到影劇影響，並朝聖影劇的拍攝場地。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿，公布Z世代旅人趨勢調查。

Booking.com指出，近7成台灣Z世代旅客在選擇旅遊目的地時，會受到社群媒體的影響，不論是從親朋好友的社群平台上受到啟發，還是從各種社群平台收集旅行的想法或靈感。

不僅如此，Booking.com表示，Z世代也深受影視劇或實境秀影響，台灣有71%的Z世代旅客在選擇目的地時會為了朝聖影視劇的拍攝場地而調整，甚至期待踩點影視劇拍攝場景，來場「同款」餐廳、旅宿等體驗行程。

Booking.com指出，注重Me Time（個人時間）也反映在旅遊習慣中，調查顯示，近半數台灣Z世代旅人在過去6個月中進行獨自旅行，更有71%旅客期待在未來1年中規劃只屬於自己的旅程。

Booking.com說，根據數據統計，全球有4成的Z世代更願意搜尋有提供新科技服務的旅宿，如機器人服務、AI功能等，且在全球有超過半數的Z世代會在計劃行程時，利用AI協助完善旅遊行程，其中台灣Z世代旅人，使用AI的意願高於全球14個百分點。

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Booking.com指出，除了必拍照打卡的景點外，Z世代在規劃旅遊時更注重旅遊中的特殊體驗，例如熱氣球、跳傘等；在選擇旅宿時，全球68%的旅人想要再次入住曾經擁有美好體驗的旅宿，且高達7成5的台灣Z世代旅人將「飯店」視為旅宿首選，認為室外空間、溫泉、SPA等為選擇旅宿重要的一環。

除此之外，Booking.com說，台灣Z世代旅人認為在規劃旅遊時，是否符合高CP值、讓人感到物超所值的評估很重要，因此，有6成的台灣Z世代旅人會避開旅遊旺季，同時也十分關注是否能透過會員制節省更多預算，來進行當地的體驗。（編輯：管中維）1130825

#Booking.com
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