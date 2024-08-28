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開箱老照片》台灣正式申請加入APEC

2024/8/28 07:00（8/28 07:39 更新）
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第三屆亞太經濟合作會議部長級會議在韓國漢城新羅飯店揭幕，我國代表團團長蕭萬長（中）率團與會，並和出席會議的會員國代表握手問候，感謝他們支持我國入會。中央社記者左化鵬漢城攝 80年11月13日
第三屆亞太經濟合作會議部長級會議在韓國漢城新羅飯店揭幕，我國代表團團長蕭萬長（中）率團與會，並和出席會議的會員國代表握手問候，感謝他們支持我國入會。中央社記者左化鵬漢城攝 80年11月13日
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（中央社網站）1991年（民國80年）8月28日：台灣突破外交困境，正式以「中華台北」名稱向亞太經濟合作組織（APEC）申請入會。

亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）1989年由澳洲發起，1991年台灣以中華台北（Chinese Taipei）名義和中國、香港同時獲准入會。APEC是台灣自退出聯合國後參與層級最高的政府間國際組織。

APEC經濟領袖會議（APEC Economic Leaders’ Meeting, AELM）是由美國前總統柯林頓於1993年倡議召開，自該年起，APEC會議主辦會員體皆在部長級年會後召開經濟領袖會議，會中採納部長級年會通過的重大決議，經由發布領袖宣言的方式，揭示APEC未來發展的政策方向。

自1993年首次領袖會議召開以來，中國均強烈反對我國總統親自與會。為顧及APEC運作和諧，總統指派領袖代表與會，曾擔任台灣領袖代表的包括前副總統蕭萬長、連戰；資政辜振甫、宋楚瑜；中央銀行總裁彭淮南、中研院院長李遠哲及宏碁集團創辦人施振榮等人，其中台積電創辦人張忠謀曾7度肩負重任。

想看更多APEC的照片，立即到中央社影像空間。1130828

2006年亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會21位會員領袖穿著越南傳統服裝合照，日本首相安倍晉三（前排右9）、新加坡總理李顯龍（後排右1）、中華台北領袖代表張忠謀（後排右2）、俄羅斯總統蒲亭（後排右4）、美國總統布希（後排右5）。中央社記者郭日曉攝 95年11月19日
2006年亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會21位會員領袖穿著越南傳統服裝合照，日本首相安倍晉三（前排右9）、新加坡總理李顯龍（後排右1）、中華台北領袖代表張忠謀（後排右2）、俄羅斯總統蒲亭（後排右4）、美國總統布希（後排右5）。中央社記者郭日曉攝 95年11月19日
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