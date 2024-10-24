北市預計11月底拍板公車新運價 票價尚無討論調整

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市公車公會近期向市府提案調升運價5元多，調至29元多，台北市交通局長謝銘鴻今天表示，此方案預計11月底送市政會議討論通過後，再送市議會審議，票價則尚無討論調整。

台北市交通局今天赴議會交通委員會工作報告，謝銘鴻說明，台北市公共汽車客運商業同業公會提報運價調整至新台幣29元多的方案，經台北市公共運輸處審查，已送入雙北公車運價、票價及價差補貼分攤比例協調委員會討論並通過。

謝銘鴻指出，接下來將召開台北市聯營公車營運服務品質督導及評鑑委員會審議此方案，預計11月底提送市政會議，由市長蔣萬安拍板後再送市議會，待議會審議通過才會編列預算實施。

謝銘鴻說，雙北討論新運價時，除了審查公會提出方案的成本合理性，也要求業者務必提高駕駛薪資、升級軟硬體、強化服務品質，尤其要以補齊公車駕駛員缺額為目標。

對於票價是否會調整，謝銘鴻會後接受媒體聯訪表示，目前沒有討論此議題，要等運價審完確定後，才能知道交通局需要編列多少補貼款，再由蔣萬安綜合考量政府財源、民眾負擔等後做判斷。

謝銘鴻透露，雙北開會時，委員充分理解業者的成本考量，但相對應的，委員要求業者必須改善駕駛員缺額、脫班等問題，不能讓乘客去承擔這些壓力。

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大都會客運公司總經理李建文表示，提升服務品質是所有業者的任務，勞資雙方將共同努力，杜絕過站不停狀況，落實車門關好才起步、車位停好才開門及路口停讓行人等，10月起還新增獎勵金，鼓勵駕駛員確實執行載送身障乘客的標準作業程序。

李建文強調，調整運價是所有業者的期待，也有利於為所有公車從業人員，尤其是基層員工調薪，進一步改善人員招募困難的經營困境。（編輯：李錫璋）1131024