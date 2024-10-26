高雄便當店疑食安中毒 46人就醫20人為高醫學生

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市三民區某便當店疑食安事件，衛生局24日接獲醫院通報，有3人在前一天食用便當後出現嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，累計至25日有46人就醫，其中有20人為高醫學生。

依高雄市政府衛生局調查，業者23日中午供餐數410份，稽查期間至25日仍陸續接多家醫院通報。截至目前食用當日便當出現不適症狀計60人（含高雄醫學大學學生29人），就醫人數累計46人（其中高醫學生20人），就醫後住院人數7人、急診待床1人。

衛生局今天新聞稿表示，有3人23日中午購買三民區這這家便當店便當食用後出現嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛等症狀。衛生局隨即派員現場稽查，經查業者有投保產品責任險，但垃圾桶未加蓋、從業人員未體檢、未張貼洗手掛圖、冰箱溫度記錄表、未有常規病媒防治作業。

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衛生局已飭令業者30日前完成限期改善，複查合格才能復工；由於現場已無當日食餘檢體，人員採集同製程可疑食品及環境進行採檢檢體共5件檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體12件檢驗中。

衛生局食品衛生科表示，為落實風險管理及損害控管預防性措施，業者24日至30日停業期間徹底清消改善，並由衛生所衛教督導環境清消、關懷衛教發病個案。復工前須經衛生局複查合格，如未改善完成，依「食安法」第8條和第44條處6萬到2億罰鍰。（編輯：孫承武）1131026