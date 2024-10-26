雅加達台灣學校舉辦跨校華語文競賽 吸引上百人參賽

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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）雅加達台灣學校今天舉辦正體漢字文化節暨首屆「雅華盃」華語文競賽，項目包括詩詞朗誦、看圖說故事和書法比賽。校長張晉福表示，台校特色是華語教學，比賽吸引逾300人參加。

雅加達台灣學校今天舉辦正體漢字文化節暨首屆「雅華盃」華語文競賽，希望藉此促進印尼華語文教育交流以及提升印尼人對學習華語文的興趣。

校長張晉福表示，雅加達台校在印尼是首間教導華文的學校，過去該校學生都是參加其他單位所辦的華語文競賽，因此今年決定自行舉辦跨校的「雅華盃」華語文競賽，比賽項目包括詩詞朗誦、看圖說故事和書法。

張晉福指出，印尼各校都是教導簡體字，僅有台校教導正體字和注音符號，華語教學品質深受肯定，他向中央社透露，「雅華盃」華語文競賽的消息公布後，學生報名相當踴躍，共計來自8校逾300人參賽。

張晉福指出，首屆「雅華盃」華語文競賽從台灣邀請多名評審參與，其中包括台灣省書法學會理事長蘇恒賢及學會成員陳孟怡、簡秋月、羅智陽、張雙土，還有退休校長林永上及曾獲師鐸獎的教師楊心淵等人。

擔任評審的蘇恒賢對印尼的學生表現印象深刻，他表示，看到海外學生精湛的書法能力，認為書法在雅加達下一代的傳播充滿希望。

他希望能繼續推廣書法教學，並說：「書法絕對是台灣的強項，中華文化是紮根在台灣。」

參賽學生皆來自國際學校，許多人精心打扮，身穿傳統服飾，並準備道具。參賽學生的家長向中央社表示，華語文比競賽除了能鼓勵孩子學習華語，也能訓練自信和表達能力。

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家長潘子玉說，藉由比賽，學生可以展現自己並突破自我，她透露，孩子從去年開始就不願意參加任何比賽，但這次卻自己報名及完成比賽，這對作為母親的她已經是很大的勝利。

雅加達台灣學校的校友，如今作為家長的楊翠元則認為，該活動很有意義，因孩子除了在校內學中文，在其他場合也能使用中文，「這對小孩而言，會更有信心，也會更想學習中文」。（編輯：陳承功）1131026

雅加達台灣學校舉辦首屆「雅華盃」華語文競賽，吸引逾300人報名。圖為小學生參加詩詞朗誦比賽。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年10月26日