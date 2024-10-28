中小學師赴澳洲觀課 反饋創新教案結合氣候變遷

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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部選送30名中小學教師前往澳洲觀課，教師返台後分享創新教案，例如結合剪紙和數學工具來學習幾何，或帶領學生製作模型模擬海平面上升解決方案，連結氣候變遷議題。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育具國際視野與實務能力的中小學教師，教育部國民及學前教育署委託成功大學辦理「113年選送中小學教師出國入班觀課計畫」，遴選30名教師於7月前往澳洲進行14天的觀課與環境教育體驗活動。

在參與觀課計畫的中小學教師返台後，也舉辦成果分享會，以文化學習、全球公民素養、人權議題、環境永續為主題，參訪教師分享具體教案，並由評議委員提供專業回饋，讓教師的參訪成果得以精進並傳承，進一步促進國際教育發展。

鹿港高中教師洪怡伶透過對比澳洲原住民文化保存與鹿港文化消失現象，設計實地踏查活動，讓學生以剪紙藝術創作，結合數學工具，學習幾何對稱性，並以視覺藝術傳達家鄉文化，課程亮點在於運用軟體進行數學輔助設計，並通過社群媒體分享，實踐文化傳承與全球公民素養。

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台南市西門實驗小學教師許媖華結合聯合國兒童權利公約與氣候變遷議題，透過討論讓學生理解吐瓦魯孩童在面臨氣候變遷時的援助需求，並思考台灣如何發揮國際影響力，課程也帶領學生製作3D模型模擬海平面上升解決方案，並錄製Podcast討論氣候難民、台灣援助及公益行動，將全球議題關懷轉化為實際行動。

台中市惠文高中教師蕭碧惠的教案則融合澳洲參訪心得與台灣議題，結合歷史、地理、藝術跨學科知識，以多元互動的教學與評量，如情境劇場、角色扮演、模擬聯合國會議等，引導學生以全球視角思考兩岸關係，培養和平意識與負責任的全球公民意識。（編輯：陳清芳）1131028