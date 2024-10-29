騎折疊單車遊台中記錯停車點警尋回 日遊客大讚熱心

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中警日前接獲一日籍遊客報案稱，帶折疊腳踏車來台旅遊，卻在中區遺失車輛；經調閱監視器，發現應是記錯停車地點，經找尋後成功找回，讓日客大讚台灣警方熱心助人。

台中市警察局第一分局今天表示，大誠分駐所19日下午3時，接獲一名日籍男子求助，指稱他停放於中區台灣大道與興中街口一家麵包店前的1台折疊腳踏車遺失，警方得知後立即展開調查。

經警方了解，日籍67歲齊藤姓男子表示，遺失的折疊腳踏車是他60歲生日時，妻子所贈送生日禮物，他於17日從日本來台自助旅行，並攜帶腳踏車作為旅遊時交通工具。

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但齊藤當天至台中中區旅遊時，將腳踏車停放於一家麵包店前，隨即步行造訪第二市場，結束後準備牽車前往下個行程時卻發現車輛遺失，因找尋未果便至警局求助，雙方透過手機翻譯軟體溝通後，警方根據報案人所提供資訊，調閱店家監視器畫面釐清，卻未見有腳踏車停放痕跡，研判可能是忘記停車確切位置。

警方到齊藤原先通報遺失地點，沿途步行尋找，最終在中區三民路與中山路口的騎樓處尋獲腳踏車，經齊藤確認就是遺失的腳踏車後，立刻大聲用日語向警方道謝，並表示來台旅遊前，就有耳聞台灣人熱心助人，如今百聞不如一見，對台灣警方熱心助人精神相當讚賞。（編輯：陳仁華）1131029