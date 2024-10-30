康芮來襲機捷取消直達、加班車 普通車班距仍15分鐘

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）颱風康芮逼近，北北桃今天晚間宣布明天停班課；桃園大眾捷運公司表示，31日全天取消直達車及加班車班次，至於普通車，仍維持15分鐘班距。

由於桃園市、新北市及台北市政府晚間宣布停班停課，桃園大眾捷運公司也發布新聞稿表示，31日全天取消直達車及加班車班次，至於普通車，則維持15分鐘班距。

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桃捷公司指出，31日全天暫停A1台北車站、A3新北產業園區站預辦登機及行李託運服務，機場捷運沿線車站內販賣店31日全天暫停營業，不過各車站轉乘停車場則維持營運。

桃捷公司表示，將依颱風最新動態，採取相關因應措施，即時透過官網、官方臉書（Facebook）粉絲團及i搭桃捷APP，提前發布最新營運資訊，旅客可隨時留意相關訊息，民眾有營運狀態問題，也可於上午6時至晚間12時，撥打客服專線（03）286-8789，由專人提供相關資訊。（編輯：陳仁華）1131030