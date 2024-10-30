新北10/31停班課 捷運輕軌班距延長、YouBike停租

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（中央社記者高華謙新北30日電）颱風康芮直撲台灣，新北市明天停班停課，淡海、安坑輕軌班距延長為30分鐘，捷運環狀線班距調整為15分鐘；另全市紅黃線開放停車，YouBike與共享運具暫停營運，公車減班行駛。

新北捷運公司今天晚間表示，淡海、安坑輕軌及環狀線完成防颱整備作業，因應停班課，輕軌系統採30分鐘班距運行，淡海輕軌紅樹林站（V01）至濱海沙崙站（V09）重疊路段班距為15分鐘，環狀線班距調整為15分鐘，板橋與中和間的接駁公車班距20分鐘，將視風雨狀況滾動式調整。

新北市府交通局說，今天晚間8時起，全市紅黃線及178所學校開放停車，路邊停車格也暫停收費。

交通局說，全市開放紅黃線停車路段不包括河濱道路及堤外道路；另原則上寬度為10公尺以上的道路容許雙側停車，車輛應順向靠邊停放，禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行。

新北市政府警察局交通警察大隊表示，將暫停一般市區道路違規車輛拖吊，至於違規停車相關科技執法地點，也同步配合暫停執法。

此外，YouBike及共享運具自31日凌晨2時起暫停營運，服務中心也暫停服務。

公車部分，交通局說，原則上一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距或平日最大班距減少1/3行駛；若31日颱風平均風力強度達8級以上，得減少1/2行駛；當平均風力強度達9級以上，得減少2/3行駛；平均風力強度達10級以上得停止發車。

交通局說，部分公車班次行經高速公路、快速道路、山區及沿海，將視實際天候減發班車。（編輯：龍柏安）1131030