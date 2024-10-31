高中英聽成績21.65%考生拿A 不及格率近5年最低

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（中央社記者許秩維台北31日電）114學年高中英聽第1次考試成績今天出爐，21.65%考生拿到最高的A級，比率是近5年次高，雖有5.04%（4707人）拿到等同不及格的F級，但比率是近5年最低。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年高中英語聽力測驗第1次考試共9萬6463人報名，上午場缺考率2.91%，比去年同場次缺考率（2.67%）增0.24%，下午場缺考率3.44%，比去年同場次缺考率（2.79%）增加0.65%。

英聽成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

114學年高中英聽第1次考試有21.65%（2萬221人）考生拿到A級，35.98%考生（3萬3604人）拿到B級，37.33%（3萬4871人）拿到C級，5.04%（4707人）為F級。

以近5年資料相較，114學年A級考生比率是近5年次高，B級考生比率則是近4年最低，C級比率和去年相近，F級比率則是近5年最低。

英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型，大考中心表示，以對答得分率最高（68.99%），其次為短文聽解、長篇聽解、圖片聽解，得分率最低的是簡短對話（64.88%）。

根據大學甄選入學委員會和大學考試入學分發委員會公告，114學年大學繁星推薦有43個系組檢定高中英聽成績，申請入學管道有34個系組檢定高中英聽成績，分發入學管道有25個系組檢定高中英聽成績，參採英聽的校系數逐年呈現下滑。

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大考中心提到，近年來使用英聽測驗成績的校系數確實逐年減少，但以各學年英聽測驗第1次考試報名人數來看，並未顯著減少，約維持在該學年學測報名人數的8成；雖然以英聽成績作為檢定項目的校系數減少，但此項成績仍是多元學習表現之一且命題依據高中英語文課綱，因此仍有許多高中鼓勵學生報考，以評量在校所學。

至於未來是否繼續辦理英聽，大考中心指出，只要招聯會持續委託，大考中心就會繼續辦理，若招聯會有不同方案，也會配合進行試務評估；相較於坊間的英語檢定，高中英聽命題依據高中課綱，貼近高中生學習經驗，且報名費低很多，學生較無經濟負擔。（編輯：陳政偉）1131031