本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
首頁 / 生活

高中英聽成績21.65%考生拿A 不及格率近5年最低

2024/10/31 10:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北31日電）114學年高中英聽第1次考試成績今天出爐，21.65%考生拿到最高的A級，比率是近5年次高，雖有5.04%（4707人）拿到等同不及格的F級，但比率是近5年最低。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年高中英語聽力測驗第1次考試共9萬6463人報名，上午場缺考率2.91%，比去年同場次缺考率（2.67%）增0.24%，下午場缺考率3.44%，比去年同場次缺考率（2.79%）增加0.65%。

英聽成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

114學年高中英聽第1次考試有21.65%（2萬221人）考生拿到A級，35.98%考生（3萬3604人）拿到B級，37.33%（3萬4871人）拿到C級，5.04%（4707人）為F級。

以近5年資料相較，114學年A級考生比率是近5年次高，B級考生比率則是近4年最低，C級比率和去年相近，F級比率則是近5年最低。

英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型，大考中心表示，以對答得分率最高（68.99%），其次為短文聽解、長篇聽解、圖片聽解，得分率最低的是簡短對話（64.88%）。

根據大學甄選入學委員會和大學考試入學分發委員會公告，114學年大學繁星推薦有43個系組檢定高中英聽成績，申請入學管道有34個系組檢定高中英聽成績，分發入學管道有25個系組檢定高中英聽成績，參採英聽的校系數逐年呈現下滑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大考中心提到，近年來使用英聽測驗成績的校系數確實逐年減少，但以各學年英聽測驗第1次考試報名人數來看，並未顯著減少，約維持在該學年學測報名人數的8成；雖然以英聽成績作為檢定項目的校系數減少，但此項成績仍是多元學習表現之一且命題依據高中英語文課綱，因此仍有許多高中鼓勵學生報考，以評量在校所學。

至於未來是否繼續辦理英聽，大考中心指出，只要招聯會持續委託，大考中心就會繼續辦理，若招聯會有不同方案，也會配合進行試務評估；相較於坊間的英語檢定，高中英聽命題依據高中課綱，貼近高中生學習經驗，且報名費低很多，學生較無經濟負擔。（編輯：陳政偉）1131031

#大考中心
#高中英聽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：