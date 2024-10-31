颱風康芮出海 除連江縣、部分鄉鎮外1日皆上班課

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（中央社31日綜合報導）颱風康芮今晚出海，明天全台22縣市除連江縣停班停課外，其餘21縣市皆宣布正常上班上課，但其中有11縣市部分鄉鎮區及學校，因為災後復原、道路受阻等因素，停止上班上課。

根據各地方政府宣布資料，基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、澎湖縣、金門縣各機關學校明天照常上班及上課。

新北市明天除烏來區停止上班課外，其餘地區照常上班上課；桃園市明天除復興區停止上班課外，其餘各機關學校照常上班上課。

新竹縣明天除了尖石鄉新光國小、秀巒國小（含田埔分校）、玉峰國小以及石磊國小共4校停班課外，其餘各機關學校照常上班上課。

宜蘭縣除大南澳地區（南澳鄉及蘇澳鎮南強里、朝陽里）明天停止上班課外，其餘地區正常上班上課；台中市明天除了和平區停班課外，其餘鄉鎮市正常上班上課。

高雄市明天除了山區桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙5行政區停班課外，其餘各機關學校照常上班上課。

嘉義縣明天除阿里山鄉、竹崎鄉光華國小停班課外，其餘地區照常上班上課；南投縣明天除了仁愛鄉及信義鄉停班課外，其餘鄉鎮市正常上班上課。

台東縣明天除了海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村停止上班課，其餘地區正常上班上課；屏東縣明天除霧台鄉、春日鄉士文村外，其餘鄉鎮市正常上班上課。

花蓮縣明天除秀林鄉、豐濱鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉停班課外，其餘地區正常上班上課；連江縣明天則是停班停課。（編輯：龍柏安）1131031