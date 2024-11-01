因應東部鐵公路中斷 加開離島及花蓮班機

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）颱風康芮陸上警報解除，航空國內線今天上午11時後陸續恢復。交通部民航局表示，因應東部鐵公路中斷及加速疏運旅客，已協調航空公司加開5架次航班。

民航局發布新聞稿，空運國內線恢復運作後，從台北、高雄、金門出發的航班，均能有20餘名、甚至30餘名旅客順利補位登機。

為加速疏運旅客，民航局已協調業者加開5架次航班，包括離島部分：立榮航空台北往澎湖、澎湖往台中與金門往高雄將各有1架次；花東部分，民航局盤點航空公司運能後，目前台東航線尚有空位，花蓮航線在原有正班機外，民航局已協調立榮航空加開1班北花來回（共2架次）加班機。

民航局說，由於天候尚未完全穩定，航空公司會依天候情況調整航班，民航局除已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，並先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。（編輯：管中維）1131101