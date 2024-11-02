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視障外出不便忽略健檢重要 肝基會免費篩檢護肝

2024/11/2 18:18（11/2 19:01 更新）
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肝病防治學術基金會2日攜手扶輪社為清寒家庭、視障者及家屬免費進行肝病相關篩檢，篩檢對象為年滿30歲以上清寒家庭、視障者及家屬等約170人，盼搶在肝癌來襲前建立防護。（肝病防治學術基金會提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年11月2日
肝病防治學術基金會2日攜手扶輪社為清寒家庭、視障者及家屬免費進行肝病相關篩檢，篩檢對象為年滿30歲以上清寒家庭、視障者及家屬等約170人，盼搶在肝癌來襲前建立防護。（肝病防治學術基金會提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年11月2日
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（中央社記者陳婕翎台北2日電）很多視障者因外出不便，從來不曾做過腹部超音波，也無法每年做例行健康檢查，肝基會與扶輪社今天為清寒家庭、視障者及家屬，免費肝病檢查等篩檢，搶在肝癌來臨前建立防護。

好心肝醫療事業發展執行長李懋華今天透過新聞稿表示，現代人吃太好、動太少，脂肪肝發生率提高，B型肝炎帶原者須定期追蹤，每3個月抽血驗肝指數、每6個月照1次腹部超音波，避免脂肪肝演變成肝發炎、肝硬化，甚至惡化成肝癌；建議40歲以上民眾每年做1次腹部超音波檢查。

李懋華說，近年許多研究發現，B、C型肝炎帶原者肝功能指數異常，病毒量越高，罹患肝硬化及肝癌風險越高。B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，由血液和體液傳染，如穿耳洞、針灸、刺青未用拋棄式針頭，可能造成感染，經過20、30年演變可能逐漸病發肝硬化及肝癌。

燒燙傷、聽障、脊隨損傷、顏面損傷及視障者做免費的肝病檢查，肝病防治學術基金會10年前開始執行，在全台灣各地發現脂肪肝人數偏多，李懋華表示，希望藉由保肝活動，及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨之前建立起防護牆。

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這次篩檢對象為年滿30歲以上，清寒家庭、視障者及家屬約170人。台北市政府社會局身心障礙者福利科股長黃思綾說，台北市身心障礙人數約12萬人，占總人口數約4.5%，身心障礙身分是人類多元多樣化的一部分，肝基會結合社會善款，舉辦免費篩檢，把關台北市視障朋友的健康。

很多人難以想像，對視障者而言，外出的重重挑戰可能導致無法定期健康檢查，甚至從未接受過腹部超音波檢查。台北敦化扶輪社長陳輝鴻說，長期贊助視障團體更了解他們的經濟處境，在歲末年終，推動免費保肝篩檢及腹部超音波，以行動「救治肝苦人」，讓肝病從台灣消失。（編輯：陳政偉）1131102

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李懋華
樂生療養院攜手肝基會 120民眾受惠防肝癌
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