颱風康芮救助方案啟動 宜花東農產全品項可申請

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（中央社記者張雄風台北3日電）農業部今天表示，啟動颱風康芮救助方案，公告宜蘭、花蓮、台東農產業全品項現金救助及低利貸款；符合資格的農損戶，即日起至11月15日期間，可向公所申請現金救助。

農業部新聞稿說明，昨天已主動公告農損救助，除宜蘭縣、花蓮縣、台東縣農產業全品項現金救助及低利貸款地區；另也公告花蓮縣及台東縣部分鄉鎮本田中後期稻米、雲林縣四湖鄉、口湖鄉、麥寮鄉、台西鄉的大蒜也列入這次的天然災害現金救助及低利貸款。

此外，在漁產業部分，公告台東縣成功鎮、長濱鄉及東河鄉的在港漁船（筏）為這次的現金救助及低利貸款項目。

農業部表示，此次颱風康芮造成嚴重農損，將以從寬、從優、從速原則，儘速協助農民復耕復建；符合上述救助公告的農漁民，可於即日起至113年11月15日期間，向公所申請現金救助。

農業部指出，為節省基層公所勘災人力並加速救助流程，鼓勵農民透過「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為災害救助佐證文件，以利加速審核流程。

農業部強調，將持續關注災情發展，並與地方政府密切合作，全力協助農民度過難關，確保民生農產品穩定供應，將颱風帶來的衝擊降到最低。（編輯：管中維）1131103