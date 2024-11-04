整合多媒體演出探討孤獨 獲前瞻科技場域應用首獎

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（中央社記者許秩維台北4日電）南藝大與台南應用科大跨校學生團隊整合舞蹈、聲音、影像及沉浸式影音等多媒體演出，探討人類與孤獨的複雜關係，獲得前瞻顯示科技場域應用創新專題實作競賽首獎。

教育部今天發布新聞稿指出，由教育部指導國立台北藝術大學主辦的「前瞻顯示科技場域應用創新專題實作競賽」，共吸引27校、逾百支隊伍參賽，競賽也透過一系列工作坊、技術支援及場域設備資源輔導，讓參賽者能在實地場域及操作中充分發揮，促進創意落地應用。

經過初選與複選，入圍決選的團隊在台大實驗劇場、師大美術館光影走廊、成大智慧運動館、北藝大科技藝術館、南藝大漢寶德紀念館、科教館小黑盒劇場6大場域3個月場域實作輔導下，運用場域的前瞻顯示設備，導入沉浸式相關技術，成功運用前瞻顯示科技，實現創新應用。

由台南藝術大學與台南應用科技大學學生跨校合作的作品「這一切都與我無關」，勇奪前瞻顯示科技場域應用創新專題實作競賽的鉑金獎（首獎）。

此作品以當代資訊過載與虛擬現實交錯的背景為基礎，探討人類與孤獨複雜關係，透過舞蹈、聲音、影像及沉浸式影音整合的多媒體演出，在「科教館小黑盒劇場」呈現出紛亂且夢幻的場景，讓觀眾沉浸於孤獨與自我對話的深層思考。

虎尾科技大學團隊的「智慧排程互動桌球訓練系統」及台北科技大學團隊的「地下碼頭」則同時獲得金獎。

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虎尾科大的智慧排程互動桌球訓練系統，結合動態光影技術及落點感測裝置，藉由光雕投影模擬對手的出球路徑與預定落點，使訓練者能清晰觀察擊球位置及落點偏差，提升選手對準確性的敏感度，進而增強訓練成效。

北科大的「地下碼頭」則以跨域科技藝術手法，重構民國60年代馬祖戰地政務時期的工程意外，以父子間遺願的故事主軸，講述兩人釋懷內心的奇幻超然旅程，透過觀眾集體重塑戰後記憶。（編輯：陳仁華）1131104