人文社會永續行動應用競賽開跑 增評審團特別獎

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（中央社記者許秩維台北4日電）113年全國人文社會永續行動創新應用競賽即日起開跑，競賽設有「大專組」與「綜合組」，開放大專及高中職學生參加，今年新增「評審團特別獎」，每組1隊可獲新台幣2萬元獎金。

教育部今天發布新聞稿指出，因應數位科技迅速發展及全球永續議題挑戰，由教育部指導、政治大學主辦的「113年度全國人文社會永續行動創新應用競賽」自即日起正式開放報名。

競賽設有「大專組」與「綜合組」，開放全國大專及高中職學生組隊參加，各組將選出優選及佳作3名，獎金最高3萬元；今年更新增「評審團特別獎」每組1隊，可獲得2萬元獎金，出席決賽隊伍另有提案補助與海報人氣獎的獎金。

教育部表示，當前國際社會面臨氣候變遷、經濟發展、能源不足等問題，各國積極推動聯合國永續發展目標（SDGs），教育部希望透過此競賽激發全國青年學子應用科技與設計思考工具，培養發掘問題的能力，進而同理及定義問題並發想解方，於創意提案中實踐永續關懷精神。

競賽接受原創作品，或註明為前期研究成果再深入或原型迭代優化，且確實遵守學術倫理及法律規範。

教育部提到，過去曾有學生團隊結合「太平鐵工藝術節」活動，發掘在地鐵匠藝術家困境，運用外語優勢和網頁專長，架設太平鐵工作品網與製作GIS故事地圖，為當地增加曝光率。

另外還有團隊專注水源區遍植茶園，可能引發土石流等問題，透過整合無人機、影像分析等技術，打造出可供茶農觀察茶園水土保持與生長情形的App。（編輯：管中維）1131104