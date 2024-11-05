觀光署攜業者插旗北歐 拓瑞典潛力訪台客源

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩5日專電）為推廣台灣旅遊，交通部觀光署4日在斯德哥爾摩舉辦台灣觀光推廣會，邀請台灣與瑞典兩國旅行社、航空公司、飯店等業者參與交流，希望創造雙邊在觀光方面的合作契機、爭取更多瑞典遊客赴台。

根據歐洲調查報告顯示，2023年瑞典出境旅遊有1180萬人次，國際旅遊支出總額達136億美元（約新台幣4352億元）。

交通部觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，此次是觀光署首度赴瑞典舉辦觀光推廣會，瑞典赴台遊客目前1年約1萬人次，為北歐5國之冠，且人數漸趨穩定，已恢復至疫情前的76%，因此選擇瑞典作為開發北歐來台潛力市場的首站，也趁著台灣於北歐地區名聲漸增的優勢，希望能促成雙邊業者合作。

4日舉辦的觀光推廣會邀請約40名瑞典當地旅遊業者參與，台灣方面則邀請旅行社、飯店、航空公司業者直接到場面對面向瑞典同行介紹台灣最新的旅遊資訊，引起許多瑞典業者的興趣。

駐瑞典代表谷瑞生也到場參與，他表示，旅遊是增進兩國人民交流很好的管道，代表處向來致力推動台灣瑞典觀光合作發展，目前台瑞雙方正積極推動在瑞典舉辦觀光推廣會，倘台灣瑞典開啟直航，當有助雙方觀光發展，雙邊合作也能更加密切，兩國人民互訪更便利。

在場除了推廣觀光之外，觀光署也準備了台灣的小零食，並安排文化交流活動。來自美濃憨兒窯的老師曾炎輝在現場教授油紙傘繪製；來自花磚博物館的講師陳姿容在現場進行花磚繪製DIY並介紹花磚的故事與意涵；而來自台東阿美族「都蘭國」的3位原民朋友則在現場製作阿美族的毛球吊飾，並表演傳統歌謠與舞蹈，讓與會人士從各種感官體驗台灣文化。

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林毓珊表示，台灣亞熱帶氣候與沙灘是對瑞典推銷台灣的主要賣點，在瑞典人比較常出遊的冬季，利用「賣陽光」的策略，推廣台灣觀光。

在場有幾位來自日本、菲律賓等東亞國家的瑞典旅行社代表對於這次觀光推廣會提供的資訊感到特別有興趣，他們表示，雖然是出身台灣的鄰國，但卻對台灣不太認識，也從沒造訪過台灣，經過這次推廣會的介紹後，他們認為台灣對瑞典遊客來說有很大的吸引力，未來希望有機會能帶瑞典遊客到台灣旅遊。（編輯：韋樞）1131105