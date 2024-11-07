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證交所招兵買馬 鎖定商管、資訊5大領域人才

2024/11/7 13:19
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）證交所力拚成為全球市值前10大交易所，積極招兵買馬，今天宣布年度徵才行動開跑，擬招募會計、法律、商管、資訊、機電等5大領域優秀人才加入。

證交所董事長林修銘日前喊出，希望力拚成為全球市值前10大交易所，另外政府正全力推動打造台灣成為亞洲資產管理中心，證交所扮要角，對於人才需求殷切。

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證交所表示，本次招募鎖定會計、法律、商管、資訊、機電等5大類別，職缺包括會計人員、法務人員，包含交易制度、券商服務及業務規劃等財金人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、機電管理人員等，希望號召各領域的生力軍。

證交所表示，作為帶動台灣資本市場前進的領頭者，將持續深化數位轉型、精進永續管理，期待吸引具創新思維的人才，為資本市場注入新動能，加速數位轉型，提供企業與投資人更穩健、安全的市場環境。（編輯：林家嫻）1131107

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國內減量額度交易平台啟用 碳有價里程碑證交所連結國際資本市場 重返中東交流
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