金門大學與美國安德魯斯大學簽MOU 推展雙聯學制

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（中央社記者洪學廣金門9日電）金門大學與美國安德魯斯大學7日線上簽署MOU合作備忘錄，盼促進學術與教學領域合作，並將洽談台美雙聯學制推展，推動交換學生、全英語授課、國際實習等全面性合作。

國立金門大學校長陳建民致詞指出，這次的合作備忘錄是金門大學邁向國際化另一個新的里程碑，也是與安德魯斯大學合作的好開始，安德魯斯大學成立至今剛好150年，是一所辦學嚴謹，且學風務實的美國優質大學。

陳建民說，期盼透過簽署合作備忘錄，讓兩校各領域教師與研究人員進行多元交流，帶動雙方學術與教學能量持續成長，更希望與安德魯斯大學合作推動雙方雙聯學制、交換學生、全英語授課、國際實習等全面性合作，不僅可進一步增加兩校師生之間交流和學習機會，更可具體落實兩校國際化教育推展。

安德魯斯大學校長泰勒博士（Dr. John Wesley Taylor V）則表示，安德魯斯大學有著豐富歷史文化和教育經驗，今年正逢150週年，作育許多優秀人才，且安德魯斯大學是全球化綜合大學，也積極和不同國家大學合作交流，曾被美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）評為全美國最多元化且最安全校園，學生可以在校內安心求學。

金門大學發布新聞稿指出，安德魯斯大學位於美國密西根州西部，風景優美，目前設有藝術和科學學院、教育與國際服務學院、健康與人力服務學院、職業學院、商學院和神學院，也得到北部學院和學校中心協會認證。在今年排名中，安德魯斯大學比去年美國全國大學排名上升了47位。

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評比中也特別指出，安德魯斯大學在學生國家來源多元性方面，與史丹佛大學、約翰霍普金斯大學和舊金山大學並列第一，學生來自超過100個國家，20%學生來自美國外，所開設的專業課程也可在常春藤大學進行互換。

這次合作備忘錄簽署，將為未來兩校在學術研究及教育合作方面開創更多機會，雙方都期盼在彼此共同努力下，能積極實現國際化教育長遠目標，拉近兩校師生距離，安德魯斯大學也將在近日指派代表拜訪金門大學，詳細洽談各項合作細節，更積極展開雙方合作關係。（編輯：謝雅竹）1131109