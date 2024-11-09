高雄男嬰遭母虐死 社會局說明處置

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄大社區發生男嬰疑遭生母施虐致死，遭外界質疑「社工訪視未到位，錯失救援黃金時間」。對此，社會局今天說明處置情形。強調社工訪視頻率符合衛福部規定。

1歲5個月男嬰疑遭吳姓生母施虐致顱骨骨折、顏面多處挫傷死亡，由於檢警發現男童身上有新舊傷痕，列為兒虐，吳女遭羈押。男嬰去年12月至今有2次家暴通報紀錄，均因證據不足未成案，遭質疑社工事後訪視未到位，錯失救援黃金時間。

社會局今天說明處置情形，去年7月吳女因經濟因素求助，社福中心提供急難救助、物資及協助列冊中低收入戶等經濟扶助，並提供3次育兒指導服務，安排銜接公托，但吳女選擇自行照顧未入托。截至今年10月29日止，共訪視17次、電訪12次。其中，今年3至10月訪視8次，電訪8次，社工訪視頻率符合衛福部規定。

社會局表示，期間案主通報2次，去年12月通報訪視確有瘀青，釐清是撞到嬰兒床護欄，為照顧疏忽，因此提供親職教育及追蹤案家確認有加裝護墊避免案主再受傷。今年3月通報訪視時未見傷勢，且通報人表示「是聽聞，未親見傷勢，也無法提供相關證據」，因此未成案，持續提供服務，未發現異常。

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對於發生兒虐憾事，社會局強調，是社工人員最不樂見的，全案後續將列入教材，對於傷痕判斷聯合醫療專業再提升敏感度；全案進入司法程序，社會局主動提出獨立告訴，確保兒童權益。相關紀錄會提供司法機關，靜待司法調查結果。

這起疑兒虐案引發外界「接獲個案不能光訪而無作為」質疑，包括社工應交代為何第一次相信吳女片面之詞；第二次又以查無受虐結案，檢方複驗卻發現有新舊傷痕交疊，在長達8個月期間社工除了訪視，還有何作為。（編輯：孫承武）1131109