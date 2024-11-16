國道清水服務區11月中試營運 新設招潮蟹星巴克

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（中央社台北16日電）交通部高速公路局說，3月起重新裝修的清水服務區11月中將試營運，12月中啟用，以「清水風帆，馳乘飛翔」為主題意象，各樓層都有驚喜，如全台唯一招潮蟹造型星巴克（Starbucks）等。

根據高公局統計，清水服務區營業額一向最高，重新裝修後改由統一超商股份有限公司接手營運。

高公局發布新聞稿表示，全新清水服務區融入清水豐富自然生態、人文風情與地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，為擴大入口空間，廁所空間一併重新改裝。

高公局說，全新清水服務區提升用路人遊逛動機，規劃約50個櫃位，較原本增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，其中1/3是唯一或首次進駐。

此外，高公局表示，國道上還有古坑、西湖、泰安及蘇澳服務區具打卡特色，用路人可在旅途中停留，如古坑服務區常被譽為「國道最美服務區」，有美麗利池風光、花鞦韆地景藝術設施，整體以「花饗古坑希望旅程」為規劃主題。

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高公局說，西湖服務區9月全新裝修完成，分設南北站具不同風光，兩側以國道最美拱型跨越橋連接，兩站自然融合一體，也是國道上唯一跨越橋營業服務區，以在地保育可愛石虎，打造具永續親子共融「里山森林魔法村」，南北站都有石虎迎賓立面，更於跨越橋設置可愛石虎巴士客席區。

高公局表示，泰安服務區位於國道1號中心地帶，呼應南站公共藝術花園中音樂木馬所打造白色積木城堡星巴克，成為熱門打卡景點。（編輯：李明宗）1131116