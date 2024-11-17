架設網路、導入智慧農業 林宗宏攜學生深耕原鄉

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（中央社記者許秩維台北17日電）勤益科技大學教授林宗宏帶著學生到南投縣信義鄉望鄉部落公益服務，10多年來未曾間斷，除了幫部落架設電腦及網路，還導入智慧農業技術，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，林宗宏早年曾協助原住民族委員會到部落建置資訊站，時常全台灣跑透透，到勤益科技大學任教以後，他也帶著學生去部落，希望以專業能力回饋社會。

「一開始很多部落是沒有電腦的。」林宗宏每次進到深山，站在手機不通的部落裡，心裡一面想著能暫時遠離塵囂，享受大自然是多麼美好，一方面又心疼部落族人通訊不易的處境。

有感於早年很多地方路況不佳，林宗宏從協助部落防災的角度出發，與學生捲起袖子開始架設電腦及網路，先帶領學生瞭解族人需求，再從電腦組裝、維修、架設數據機、拉網路線開始，等到網路都佈建好，再由大學生教小朋友使用學習。

原本孤立的部落，在林宗宏師生協助下，生活品質有了很大改善，族人現在很容易可取得電腦，也有便利的網路連線可以使用，小朋友思念在外工作的雙親，也可以透過視訊與父母開心聊天。

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由於部落的農民平時務農，林宗宏便與學生用物聯網感測技術，替農民裝設溫濕度感測器，測量土壤含水飽和度及溫網室室溫，建立現場即時可視的數據盒，要澆多少水可一目了然；另外，還興建溫網室，以離地方式種植，大幅減少病蟲害及農藥污染，在導入自動化智慧農業感測裝置後，蔬果採收期變長、產量增加1倍，大幅改善部落農民的生計。

「在服務中學習，在學習中服務。」林宗宏表示，人們總認為到偏鄉就是去做服務，但他認為，學生要先請教對方需要哪些協助，給予真正需要的，而不是盲目投入造成資源浪費。他希望把科技知識帶進原鄉，也幫助學生學會終生受用的知識與技能，讓學生與部落雙邊受惠。（編輯：管中維）1131117