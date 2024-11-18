早餐店遭控奶茶杯有美工刀 高市衛生局上門稽查

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市楠梓區1間早餐店被指控鮮奶茶杯子裡有1把美工刀。業者說，會修正作業程序及加強異物檢視。市府衛生局表示，調製作業台未發現美工刀，但有多項缺失，令業者限期改善。

有民眾在社群網站發文指出，在楠梓區1間早餐店買鮮奶茶，結果喝到一半時發現杯子裡竟然有1把美工刀，且刀片還生鏽，刀柄也髒髒黑黑，感到相當噁心。

衛生局今天上午接獲民眾反映後，隨即於上午9時45分派員前往稽查，但稽查當下，鐵門關閉、無人應門。經衛生局與業者連繫，於中午12時到場配合稽查，但調製作業台未發現美工刀。

業者表示，無法釐清，但後續會修正作業程序及加強異物檢視；有接獲外送平台通知，但尚未接獲消費者反映。

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衛生局指出，經稽查，有作業場所無妥善設置病媒阻隔設施、冰箱內部不清潔且未建立溫度監測、烹煮用具髒污、洗手台未張貼洗手掛圖、消毒水未分區放置、從業人員未依規定體檢等多項缺失。

衛生局表示，已令業者限期改善，若屆期未改善，將依食品安全衛生管理法規定，裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局並呼籲業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護食安。（編輯：李淑華）1131118