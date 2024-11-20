7旬糖尿病婦右腳黑掉 幹細胞立功免截肢

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）一名75歲女性糖尿病患者，右下肢血管阻塞，導致右腳趾全黑掉，三總醫療團隊透過幹細胞治療，重塑部分壞死的大腳趾及周邊足部傷口，免於小腿以下截肢，今年底有望恢復行走。

衛生福利部民國107年頒布特管法，正式開放6項細胞治療技術，在主管機關嚴格的管控下，細胞治療可以運用在抗癌及再生醫療的領域。三軍總醫院的細胞治療暨再生醫學中心112年正式落成，跨專科醫療服務，提供個別化的療程，讓病患可以接受一站式的服務。

三軍總醫院整形外科病房主任喬浩禹今天在記者會上表示，這名女性糖尿病患者屬於末期腎病變合併透析狀態，發生急性右下肢血管阻塞，僅僅1週內就右足第1至3趾黑掉，右腳其他腳趾也狀況不佳，經皮血管成形術，壞死性筋膜炎感染控制。

喬浩禹說，過去面對如此嚴重的腳趾壞死個案，幾乎都必須採取小腿以下截肢，隨著醫療技術進步，細胞治療成了困難傷口新解方，這名腳趾黑掉的患者與家屬非常不希望截肢，經醫療團隊評估執行必要感染控制手術，僅將完全沒救的右足第二趾截肢，其餘軟組織保留。

喬浩禹表示，細胞治療效果取決於傷口穩定程度，養好傷口才能讓細胞治療最大化，使用自體血小板血漿注射療法（PRP），促進血液循環不佳的組織活化，人工真皮覆蓋傷口等，照顧傷口約2個月時間，期間施以細胞治療脂肪幹細胞腹部取樣開始培養約1個月。

喬浩禹說，確保傷口穩定、將大腳趾部分乾性結痂移除後，開始1週1次局部傷口脂肪幹細胞治療6次，第1次採取注射、其餘以塗抹方式，即使個案足部血流不如一般人理想，仍可透過幹細胞促進，保留肢體，如今已治療完畢，預估今年底可恢復行走等，整套療程大約耗時4個月。

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喬浩禹表示，以糖尿病患者的傷口來說，延遲癒合起因於巨噬細胞失衡，若用傳統治療方式，常因為反覆看診難以癒合，導致傷口惡化截肢，甚至會不斷發黑、不斷往上截肢，肢體保留越來越少。幹細胞置放在慢性不癒合傷口表面，搭配進階傷口敷料，可在傷口癒合起關鍵作用。

喬浩禹說，雖發黑肢體患部乾性結痂仍會掉落，但細胞治療可將肢體保留最大化，「多保留一節關節，就可以留住多一點行走或抓握功能」，但如今自體細胞治療價格高達新台幣數十萬元，呼籲政府開放異體細胞治療，降低成本，增加患者接受這項新治療的可近性。（編輯：陳政偉）1131120