燒燙傷預防觀念普及 國家皮庫放寬兒童長者使用

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（中央社記者曾以寧台北11日電）八仙塵爆過去近10年，醫師指出，隨燒燙傷預防觀念普及、公安意識提升，臨床可見大醫院燙傷患者比10多年前少近9成。國家皮庫放寬長者、兒童使用條件。

台北榮總今天開始在中正一樓大廳舉辦「2024兒童燙傷宣導週」活動，並舉行開跑記者會，副院長曾令民、台北市政府消防局第四大隊大隊長王耀震，及中華民國兒童燙傷基金會董事長宋鴻德共同與會，宣導預防燒燙傷及正確急救觀念，及皮膚捐贈的重要性。

三軍總醫院整形外科病房主任主治醫師喬浩禹說，自己曾遇過媽媽抱著2、3歲小朋友去買米粉湯，米粉湯買好掛在手上，卻貼到小朋友大腿，一開始以為孩童在哭鬧，過幾秒才發現原來是燙到孩子，導致孩子大腿需要植皮。

台北榮總燒傷中心主任吳思賢說明，兒童皮膚面積比成人少，尤其嬰幼兒皮膚薄嫩，成人覺得還好的溫度、或輕微的傷害，對孩子來說可能很嚴重，甚至致命。因此照顧者應多留心，否則燒燙傷不僅照護困難，更可能留下疤痕，恐影響孩子的運動功能和人格發展。

喬浩禹指出，隨燒燙傷預防觀念普及、八仙塵爆後公共安全意識提升，近年嚴重燙傷情況越來越少，以自己所在的台北市三軍總醫院，最近看的患者數量，跟10幾年前當住院醫師時比起來，只剩約十分之一。過去常發生老人泡澡被熱水燙傷、或小朋友玩插座被電到等狀況，都隨著插座塞和恆溫熱水器的普及而減少許多。

喬浩禹說明，大體皮膚是用捐贈者皮膚製作的生物敷料，保濕度與親膚性相當好，目前沒有完全可以替代的人工產品，在燙傷照護上有非常重要的角色。台灣算亞洲中皮庫建立較完善的國家，雖然相較於其他器官捐贈，皮膚捐贈者仍較少，但每年儲存量逐年增加，使用量則逐漸減少。

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隨大體皮膚用量減少，喬浩禹說，「台灣國家皮庫標準作業流程程序」已於去年底修正，適應症從燒傷面積達40%，放寬老年人、兒童燒傷面積20%以下即可使用，讓更多患者可以使用。

針對兒童燙傷，喬浩禹提醒，咬電線、玩插頭導致觸電，還有誤觸浴室強酸強鹼清潔劑導致的化學性灼傷，都比單純的熱水燙傷更深、更嚴重，常常需要植皮。且孩子燙傷後有時復原狀況不好，或因難看疤痕、穿壓力衣遭到同儕嘲笑，父母可能不易察覺，可以透過參與兒童燙傷基金會活動，幫助孩子身體復原與心理支持。（編輯：李亨山）1131111