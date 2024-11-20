校園午餐跨國交流 台中成功國小學童大啖韓式料理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）中市成功國小參加台日韓午餐食譜交換及供餐計畫，和韓國楊花中學及泰陵中學進行午餐交流，校內師生享用韓式午餐，充滿韓味的食物讓人彷如置身韓國校園，透過飲食了解韓國文化。

台中市成功國小今天透過文字稿表示，日前申請大享食育協會辦理的台日韓午餐食譜交換及供餐計畫，獲得錄取後，即和韓國楊花中學及泰陵中學進行午餐交流。

校方指出，營養師李思蓉和廚師們精心準備健康幸福拌飯、甜辣醬雞塊、蘿蔔泡菜、韓式味噌湯、甜米釀等餐點。朝會時，學生透過表演、歌唱及舞蹈，展現食譜的內容，並將各式佳餚張貼展示在校園中。

午餐交流當天，菜餚盛裝在韓國直送的不鏽鋼餐盤內，全校師生共同品嚐韓式午餐，感受異國飲食文化，營造出彷彿置身韓國校園的氛圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有學生第一次吃到韓式蘿蔔泡菜，開心表示，酸酸甜甜的滋味，真好吃；還有學生表示，最喜歡吃韓式炸雞，以前只在電視看過，這次終於吃到。

大享食育協會研究員陳儒瑋表示，希望從關懷飲食面向切入，讓學校午餐成為倡議焦點，串連國際平台，讓孩子們的午餐吃出營養又美味。成功國小認為透過午餐交流機會，學生能認識韓國飲食文化，實際品嚐道地的韓式午餐，讓國際教育校訂課程的推動向前邁出一步。（編輯：李錫璋）1131120