北市員警裝針孔偷拍女廁 婦團籲制定反偷拍政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北21日電）台北市2警察局派出所有男性警員在女廁安裝針孔攝影機偷拍，後被查出是「創意私房」會員，婦團今天呼籲，政府機關應全面制定反偷拍政策，保障所屬員工及民眾的安全及隱私。

北市大安分局1名郭姓男警涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，被查出是「創意私房」會員遭收押，後信義分局也有同樣案例發生，1名黃姓男警也涉嫌在派出所廁所裝針孔偷拍，被女警發現通報，同樣遭免職。

婦女團體現代婦女基金會今天指出，根據性別平等工作法規定，當雇主知悉性騷擾案件時，應採取立即有效的糾正及補救措施，並且無論被害人申訴或不申訴，都應採取行動因應處理。

現代婦女基金會說，各分局如果知悉職場上發生偷拍事件時就應採取相關措施，主動檢視所屬場所的安全，以保障員警辦公不會再暴露於私密影像外流的風險中，民眾也能安心前往洽公，且無論遭偷拍的員警是否提出申訴，各分局都應就相關事實進行必要釐清、適度調整工作內容或工作場所、告知被害人可主張的權益及各種救濟途徑，並依被害人意願協助提出申訴，提供或轉介相關資源。

現代婦女基金會呼籲，主管機關應主動調查案發警局是否依法採取立即有效的補救措施，若有違反應予以重罰，而被害人若因此受有損害者，也可向雇主求償。

現代婦女基金會也說，此案先前查緝到國小老師涉嫌偷拍，台北市教育局便通令全市國中小必須每月2次定期偵測針孔，並進行不定期抽檢等6大預防措施，而近期又有員警涉案，台北市警察局長才要求所屬機關即刻進行反偷拍偵測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現代婦女基金會認為，此類偷拍案件已非單一事件，並已嚴重侵害人民隱私，政府部門更不該只是「查到哪裡才偵測到哪裡」，台北市政府早在民國91年就訂定「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，要求公共場所建築物內男女廁所、浴室、更衣室或其他類似設施每月實施反針孔偵測，但遺憾的是至今卻未落實，致使針孔偷拍氾濫難以有效防制。

現代婦女基金會呼籲，中央及地方政府應全面制定並落實執行公共場所反偷拍政策，各級機關針對所屬館場廁所、浴室、更衣間等都應定期或不定期進行針孔偵測，強化人員巡查知能，提升員工防護意識及辨識能力，建立預防機制，以保障所屬員工及民眾的安全及隱私。（編輯：李淑華）1131121