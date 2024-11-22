本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中橫公路華祿溪路段坍方 預計23日中午搶通

2024/11/22 14:57（11/22 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中橫公路台8線145.3k華祿溪路段，22日發生上邊坡坍方落石，因天候狀況不佳，預計23日中午12時搶通。（東區養護工程分局太魯閣工務段提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
中橫公路台8線145.3k華祿溪路段，22日發生上邊坡坍方落石，因天候狀況不佳，預計23日中午12時搶通。（東區養護工程分局太魯閣工務段提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）中橫公路台8線145.3k華祿溪路段，今天上午上邊坡坍方落石，坍方土量約3000立方公尺，因天候狀況不佳，預計明天中午12時搶通。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，中橫公路華祿溪路段（台8線145.3k）上午發生上邊坡坍方落石，大量土石阻斷交通，範圍約35公尺、坍方土量達3000立方公尺。

太魯閣工務段指出，搶修現場因邊坡持續有坍方落石，且雨霧不斷視線不佳，搶修人員、機具在現場待命，待落石狀況趨緩後搶修，預計明天中午12時搶通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

0403強震後，中橫公路多處路段修復交管，因應華祿溪坍方，太魯閣工務段指出，暫時封閉台8線慈恩至華祿溪（131.5k~145.8k）路段，管制路段關原至天祥（114.6k~167.4k）原則上照常維持3次放行、夜間封閉管制。

太魯閣工務段指出，中橫公路天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）施工管制路段，維持每天上午8時至9時、中午12時至下午1時及下午4時至5時30分共3次放行，夜間封閉管制。（編輯：郭諭儒）1131122

中橫公路台8線145.3k華祿溪路段，22日發生上邊坡坍方落石，大量土石阻斷交通，範圍約35公尺、坍方土量達3000立方公尺。（東區養護工程分局太魯閣工務段提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
中橫公路台8線145.3k華祿溪路段，22日發生上邊坡坍方落石，大量土石阻斷交通，範圍約35公尺、坍方土量達3000立方公尺。（東區養護工程分局太魯閣工務段提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：